Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi’nde Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca ve yanında bulunan 2 kişi bir kafede oturdukları sırada, kimliği belirlenemeyen kişiler kafeye gelerek Koca’ya ve yanındakilere ateş açtı.

Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan Başkan Koca’yı ve diğer 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. İsimleri öğrenilemeyen yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.

(İHA)

