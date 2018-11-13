HABER

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 22:46 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca ve yanında bulunan 2 kişi uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi’nde Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca ve yanında bulunan 2 kişi bir kafede oturdukları sırada, kimliği belirlenemeyen kişiler kafeye gelerek Koca’ya ve yanındakilere ateş açtı.

Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan Başkan Koca’yı ve diğer 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. İsimleri öğrenilemeyen yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.

(İHA)

PARTNERYılana karşı ölüm savaşı!Yılana karşı ölüm savaşı!
Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralıMaskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı
Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Belediye başkanları saldırıları son zamanlarda çok arttı ciddi anlamda ele alınıp araştırılması lazım sorumlular göreve!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!

Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!

Foça'da patlama sesi ve yangın korkuttu

Foça'da patlama sesi ve yangın korkuttu

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

Önce şikayet etti sonra evlendi ardından düğün takılarıyla kaçtı

Önce şikayet etti sonra evlendi ardından düğün takılarıyla kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.