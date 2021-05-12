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Osmaniye'de görülen toplu balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı

12.05.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Sabun Çayı'nda toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numuneler alarak laboratuvara gönderdi.

Osmaniye'de görülen toplu balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı

Farsak köyü yakınlarından geçen Sabun Çayı'nda toplu balık ölümleri görülmesi üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdiler.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen teknik personel, ölen balıklar ve Sabun Çayı'ndan örnekler alarak inceleme başlattı.

Ekiple birlikte bölgeye gelerek incelemede bulunan Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, veterinerlerle olayın yaşandığı yerde gerekli araştırmaları yapmaya başladıklarını ifade etti.

Çerçi, çaydan ve ölen balıklardan numune aldıklarını, bu örnekleri yetkili laboratuvarlara göndererek konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi. (AA)

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Osmaniye
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