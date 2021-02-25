HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye’de pozitif vakalar KYK yurtlarına yerleştirilecek

Osmaniye’de pozitif vakalar KYK yurtlarına yerleştirilecek

25.02.2021 08:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Osmaniye’de pozitif vakalar KYK yurtlarına yerleştirilecek

Koronavirüs vakalarının yüksek olduğu Osmaniye’de, Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların karantina süreçlerinin ilk 7 gününün KYK yurtlarında geçirmelerine karar verildi.

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan koronavirüs haritasında 100 binde 134,90 oranla yüksek riskli gurupta yer alan Osmaniye’de bulaşın önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların karantina süreçlerinin ilk 7 gününün KYK yurtlarında geçirmelerine karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Ülke geneline göre ilimizin vaka oranının çok yüksek seyretmesi ve vakaların çoğunluğunun da aile içi bulaş kaynaklı olması nedeniyle koronavirüs (Covid-19) PCR sonucu pozitif olarak tespit edilen ve hastane yatış endikasyonu bulunmayan vakaların karantina sürecin ilk 7 gününü KYK yurtlarında geçirmelerinin sağlanmasına karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan, merkez Cumhuriyet Mahallesi 1536 Sokak ile Eyüp Sultan Mahallesi 5516 Sokak üzerinde bulunan Fatma Yavuzer Sitesinin pozitif çıkan vakalar nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti mi?Aşk bitti mi?
Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan'dan 'rehavet' uyarısıKocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan'dan 'rehavet' uyarısı
Nasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yoluNasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yolu
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

En Çok Okunan Haberler

Fransız bakandan Uygur Türkleri açıklaması: Belgelere ulaştım

Fransız bakandan Uygur Türkleri açıklaması: Belgelere ulaştım

Kovid-19'dan daha tehlikeli yeni bir mutasyon tespit edildi

Kovid-19'dan daha tehlikeli yeni bir mutasyon tespit edildi

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama

Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Çiftçilerin saçlarında kalıntılarına rastlandı: Birçok kanser türüne neden oluyor

Saçlarda kalıntılarına rastlandı: Birçok kanser türüne neden oluyor

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan'dan 'rehavet' uyarısı

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan'dan 'rehavet' uyarısı

Flaş açıklama: Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak

'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'

Son Dakika: Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 1 Mart'taki normalleşme öncesi kritik gün geldi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün!

Karadeniz'deki vaka artışı endişe yaratıyor! Üst düzey kısıtlama talebi

Karadeniz'deki vaka artışı endişe yaratıyor! Üst düzey kısıtlama talebi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.