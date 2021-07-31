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Osmaniye'de yangında zarar gören alanın öncesi ve sonrası yayınlandı! Bölgenin son hali yürek sızlattı

31.07.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de 3 gün önce yaşanan orman yangını nedeniyle tahrip olan ağaçlık bölge görüntülendi. Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangına müdahale devam ediyor.

Osmaniye'de yangında zarar gören alanın öncesi ve sonrası yayınlandı! Bölgenin son hali yürek sızlattı

Üç gün önce merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangınına müdahale sürüyor.

SABAH SAATLERİNDE TEKRAR BAŞLANDI

Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen helikopterle müdahaleye sabah saatlerinde tekrar başlandı.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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KARATEPE KÖYÜNE KADAR YAYILDI

Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda 28 Temmuz'da yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılmıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Osmaniye
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