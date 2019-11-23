Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

S\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn kimli\u011fi hen\u00fcz belirlenemeyen 27 BEN 51 plakal\u0131 yolcu otob\u00fcs\u00fc, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Toprakkale il\u00e7esi yak\u0131nlar\u0131nda devrildi.\n\u00c7ok say\u0131da yaral\u0131n\u0131n oldu\u011fu kaydedilen kaza yerine ambulanslar sevk edildi.PARTNERGece kul\u00fcb\u00fcnde iki \u00f6\u011frenci \u00f6\u011fretmene ayn\u0131 anda tecav\u00fcz etti!Elektrik ak\u0131m\u0131na kap\u0131lan i\u015f\u00e7i hayat\u0131n\u0131 kaybettiD\u00fc\u011f\u00fcn yolunda feci kaza: 4 \u00f6l\u00fc, 4 yaral\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum