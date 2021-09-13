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  4. Osmaniye'deki eşek arıları esnafı canından bezdirdi

Osmaniye'deki eşek arıları esnafı canından bezdirdi

13.09.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir iş yerinin önündeki çatıya yuva yapan eşek arıları hem esnafı hem de kaldırımdan geçenleri canından bezdirdi.

Osmaniye'deki eşek arıları esnafı canından bezdirdi

Savrun Mahallesi, Coşkunlar Caddesinde çarşı merkezinde bulunan bir iş yeri önüne yuva yapan eşek arıları esnafa ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Bazı zamanlar insanlara da saldıran eşek arılarını yok etmek için esnaf arı peteğinin içine sinek ilacı sıkıyorlar.

Aldıkları türlü tedbirlere rağmen şu ana kadar eşek arılarını yok edemeyen iş yeri sahibi Sümer Mardin, “Eşek arıları buraya kocaman petek yapmış. Buraya konuşlanmış durumda. Buradan gelip geçen vatandaşları soktuğu da oluyor. Ne yapacağımızı bilemez hale geldik” dedi.

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(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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