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Osmaniye merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 16:23 | Son Güncelleme

Örgütün kadın mütevelli heyetine üye olduğu şüphesiyle gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 5’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün kadın mütevelli heyeti üyelerine yönelik soruşturma kapsamında Osmaniye, Erzurum, Şanlıurfa, Adana, Hatay, İstanbul ve Mersin'de düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aranan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce 16 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

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