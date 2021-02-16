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  4. Osmaniye’de 3 Afgan mülteci yakalandı

Osmaniye’de 3 Afgan mülteci yakalandı

16.02.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de 3 Afgan mülteci yakalandı

Osmaniye’de otogar civarında düzensiz göçmenlere yönelik yapılan denetimler sonucunda yasa dışı yollarla Türkiye girdiği tespit edilen Afgan uyruklu 3 mülteci yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik denetim yaptı.

Osmaniye’de otogar civarında düzensiz göçmenlere yönelik yapılan denetimler sonucunda yasa dışı yollarla Türkiye girdiği tespit edilen Afgan uyruklu 3 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği tespit edilen Afgan uyruklu 3 kişi yakalandı. Şahısların üzerinden resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olmadığı anlaşılırken, emniyette tercüman eşliğinde alınan ifadelerinde insan kaçakçılarına kişi başı 300 dolar vererek yasa dışı yollarla 40 gün yürüyerek Van üzerinden Türkiye’ye girdikleri belirlendi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yapılan parmak izi kontrolünde kayıt bilgileri çıkmayan şahısların sınır dışı edilmek üzere Gaziantep Oğuzeli geri gönderme merkezine teslim edilecekleri öğrenildi.

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