HABER
  4. Osmaniye'de doktorun burnunu kıran saldırgan tutuklandı (2)

Osmaniye'de doktorun burnunu kıran saldırgan tutuklandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

'ANNENİN VE BEBEĞİN CANINI HİÇE SAYDI' Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr.

Osmaniye'de doktorun burnunu kıran saldırgan tutuklandı (2)

'ANNENİN VE BEBEĞİN CANINI HİÇE SAYDI'
Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Gönen'e saldıran hasta yakını M.B.'nin, bir başka annenin ve bir bebeğin canını hiçe saydığını söyledi. Dr. Gedik, "Doktor bey, acil bir sezaryene girmek durumunda olduğunu, bebeğin boynuna kordon dolandığını ifade ediyor. Fakat ısrarla hasta yakını öncelikli olarak kendi hastasına bakılmasını talep ediyor. Aynı zamanda mahrem alan olan doğumhaneye eşiyle birlikte girmek istediğini ifade ediyorlar. Bu alana giremeyeceğini ikna ediyorlar ve doktor bey hastayı muayene ediyor, gerekli tedaviyi düzenliyor ve reçetesini veriyor" dedi.
'BENİMLE İLGİLENİLMEDİ' DEMİŞ
Opr. Dr. Gönen'in muayeneden sonra doğumhaneden çıkarken hastanın 'benimle yeterince ilgilenilmedi' diye bağırması üzerine darp edildiğini kaydeden Dr. Gedik, "Birçok darbe alıyor, burnuna ve kafasına. Daha sonrasında güvenlik görevlileri geliyor, müdahale ediyorlar. Ardından doktor bey süratle acil sezaryene devam ediyor. Olayın sıcaklığıyla aldığı burun ve kafa darbelerine aldırmadan ameliyata giriyor. Ameliyathanede ameliyathane masasına kan damlıyor. Hangi insan vicdanı bunu yapabilir. Kendi hayatını hiçe sayarak, başka insanların hayatını kurtarmaya çalışmaktır bizim mesleğimiz. Burada doktor bey alıkonulmuştur, bir başka insanın, bir annenin, bir bebeğin canı hiçe sayılmıştır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKırmızı halıda şıklık yarışıKırmızı halıda şıklık yarışı
FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Uşak Belediye Başkanı beraat ettiFETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Uşak Belediye Başkanı beraat etti
Prof. Dr. Öz'e, Vanlı kahvaltıcılardan davetProf. Dr. Öz'e, Vanlı kahvaltıcılardan davet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayten Kılıç eşinden boşanmasını adliye önünde davul ve zurnayla kutladı!

Karar sonrası adliye önünde davul ve zurnayla kutlama!

Son dakika: Atalay Filiz ile ilgili yeni karar!

Atalay Filiz ile ilgili yeni karar!

Öz annesini keserle öldürmüştü! Cesedini böyle taşımış

Keserle öldürdüğü annesini böyle taşıdı

Tunceli'den kaybolan Gülistan Doku ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan Doku ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı

Adliye önünde davullu zurnalı boşanma kutlaması

Adliye önünde davullu zurnalı boşanma kutlaması

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması

Türkiye'den flaş F-35 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.