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Osmaniye'de durdurulan otomobilden patlayıcı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 01:37 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden patlayıcı madde, tabanca fişeği, alıcı-verici devre ve elektrrikli kapsül ele geçirildi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden patlayıcı madde, tabanca fişeği, alıcı-verici devre ve elektrrikli kapsül ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüphelirden 4'ü 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme, 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından tutuklandı.

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine ilişkin çalışma başlatan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, E 90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi üzerinde çevre güvenliği sağlandıktan sonra şüpheli araç ve şahıslar üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, Gaziantep'ten Adana yönüne giden bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada içerisine gizlenmiş vaziyette 1 tabanca, tabancaya ait susturucu, susturucu için kullanılan 10 adet aparat, 3 şarjör, 48 adet 9 milimetre çapında fişek ile 5 kilogram ağırlığında patlayıcı madde, 1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan alıcı-verici devre, 5 adet elektrikli kapsül ele geçirildi. Araçtaki sürücü ile birlikte 6 kişi gözaltına alınarak TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

6 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Sorguları tamamlanan 6 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.Y., V.T., M.H ve F.O., "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme, 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. H.Ç. ve Ü.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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