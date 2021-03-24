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  4. Osmaniye’de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı

Osmaniye’de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı

24.03.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de düzensiz göçmenlerin batıya geçişlerini önlemek amacıyla otoban üzerinde yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi, 22 Suriyeli mülteciyle birlikte suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini önlemek amacıyla uygulama yapıldı.

Osmaniye’de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı

Osmaniye’de düzensiz göçmenlerin batıya geçişlerini önlemek amacıyla otoban üzerinde yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi, 22 Suriyeli mülteciyle birlikte suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini önlemek amacıyla uygulama yapıldı. Denetimler sırasında Suriye uyruklu H.E. yönetimindeki 26 MA 1071 plakalı minibüs şüphe üzerine durduruldu. Minibüste bulunan 22 Suriye uyruklu şahsa yapılan kimlik kontrolünde 7 şahsın resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olmadığı anlaşıldı. Göçmen kaçakçılarına kişi başı bin 500 dolar vererek Kilis ve Şanlıurfa üzerinden Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği öğrenilen 7 şahıs idari işlemlerinin tamamlanması için İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü Suriye uyruklu H.E. hakkında ise ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Osmaniye’de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı

Osmaniye’de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı

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