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Osmaniye'de kayalıklarda sıkışan oğlak, AFAD ekiplerince kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 21:12 | Son Güncelleme

Osmaniye'de kayalıklarda sıkışan oğlak, AFAD ekiplerince kurtarıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 4 gün önce sürüden ayrılarak düştüğü kayalıklar arasındaki boşlukta sıkışan oğlak, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sumbas ilçesinin Taşköprü köyünde, Bilal Uçuk, 4 gün önce kendisine ait sürüyü kayalıklarda otlatırken, sürüden ayrılan bir oğlak, kayalıklar arasındaki boşluğa düştü. Uçuk, 4 gün boyunca köylüler ile oğlağı kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, saatler süren çalışma sonrası oğlağı sıkıştığı yerden kurtardı. Ekipler, 4 gündür yemek yemeyen ve su içmeyen oğlağa su ve yemek verdikten sonra sahibine teslim etti.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Osmaniye

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