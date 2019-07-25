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Osmaniye'de okul önleri ve parklarda uyuşturucu satışına 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 12:02 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, okul önleri ile parklarda uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de okul önleri ve parklarda uyuşturucu satışına 7 gözaltı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, okul önleri ile parklarda uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep ve Hatay'dan temin ettikleri uyuşturucuyu, Osmaniye merkez ve ilçelerindeki okul önleri ile parklarda satan çeteyi takibe aldı. Polisin de destek verdiği jandarma, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda operasyon başlattı. Kent merkezindeki 6 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda İ.S., Z.S., K.F., M.C., M.Ç., H.K. ve S.A. yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 2 gram eroin, 24 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 3 adet kullanılmış şırınga ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürüldükleri sırada şüphelilerden biri, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Bari içlerinden beni meşhur edin" diye seslendi.
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Osmaniye'de okul önleri ve parklarda uyuşturucu satışına 7 gözaltıOsmaniye'de okul önleri ve parklarda uyuşturucu satışına 7 gözaltıOsmaniye'de okul önleri ve parklarda uyuşturucu satışına 7 gözaltı

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