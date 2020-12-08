Osmaniye’de silahlı kavga: 13 gözaltı

Osmaniye’de kavgaya karışan iki ailenin evlerinde terör örgütü PKK’ya ait bez parçaları ile çok sayıda piyade tüfeği, tabanca ve mühimmat ele geçirildi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı kavgada sosyal mesafeyi hiçe sayan 75 kişiye de 236 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.

Olay, Osmaniye merkez Mimar Sinan Mahallesi 8545 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 20.00 sırlarında nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı iki aile arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti. 13 kişinin gözaltına alındığı silahlı kavgada, sosyal mesafeyi hiçe sayan 75 kişiye de 236 bin 250 lira cezai işlem uygulandı. Kavga sonrasında şahısların evlerinde yapılan aramalarda sözde PKK terör örgütünü temsil eden 5 adet bez paçavra parçası, 2 adet AK 47 piyade tüfeği (Kaleşnikof), 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 565 adet değişik çaplarda fişek, ele geçirilen silahlara ait 16 adet şarjör, 2 adet kasatura ile 64 adet değişik çaplarda tabanca ve tüfeklere ait kovan ve kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

