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Osmanlı geleneği ’Amin alayı’ Kütahya’da yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 15:23 | Son Güncelleme

Osmanlı döneminde öğrencilerin okula başlamadan okulu sevmeleri için yapılan ’amin alayı’ geleneği Kütahya’da bir özel okulda yaşatılıyor.Anaokulu öğrencilerine hizmet veren özel okulda yaşları 3 ila 6 arasında değişen öğrenciler, kent merkezi Sevgi Yolu üzerinde mehter takımı eşliğinde yürüşe geçti.

Osmanlı geleneği ’Amin alayı’ Kütahya’da yaşatılıyor

Osmanlı döneminde öğrencilerin okula başlamadan okulu sevmeleri için yapılan ’amin alayı’ geleneği Kütahya’da bir özel okulda yaşatılıyor.
Anaokulu öğrencilerine hizmet veren özel okulda yaşları 3 ila 6 arasında değişen öğrenciler, kent merkezi Sevgi Yolu üzerinde mehter takımı eşliğinde yürüşe geçti. Mehteran kıyafeti ve rengarenk elbiseler giyen öğrencilere, vatandaşların ilgisi yoğun oldu.
Etkinliği sürekli hale getirmek istediklerini belirten Okul Müdürü Mustafa Ercan, "Küçük öğrencilerimizin okula başlamadan önce böyle bir etkinlik yapmalarının güzel olacağını düşündük. Bu uygulama zaten Osmanlı döneminde öğrencilerin okulu sevmeleri, kolay alışmaları için yapılıyordu. Bizlerde bu güzel geleneği okulumuzda yapmak ve yaşatmak istedik" diye konuştu.
Öğrenci velileri de etkinlik süresince çocuklarının heyecanına ortak oldu, bu güzel anı da kameraları ile ölümsüzleştirdiler. "Böyle bir uygulama olması bizi çok mutlu etti" diyen veliler, "Geçmişimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına çok güzel bir uygulama. Bizler de çocuklarımızın bu güzel anlarında onların yanında olmak istedik" şeklinde konuştu.

Osmanlı geleneği ’Amin alayı’ Kütahya’da yaşatılıyor

Osmanlı geleneği ’Amin alayı’ Kütahya’da yaşatılıyor

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