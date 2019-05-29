Osmanlı kenti Safranbolu’da bayram öncesi oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Osmanlı kenti Safranbolu, han, hamam, konaklarının yanı sıra, cam terası ve çeşit çeşit lokumlarıyla Ramazan Bayramı’na hazır hale geldi.

Osmanlı mimarisini yaşatan konak, han ve hamamları ile açık hava müzesi olan Safranbolu’da, her bayram olduğu gibi bu Ramazan bayramı’da da otellerde yüzde 100’lük doluluk yaşanıyor. 9 günlük tatili fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin tercihi yeniden Osmanlı Kenti Safranbolu oldu. Kültür turizmi alanında Türkiye’nin değerli kentlerinden biri olan Safranbolu’nun turizmine artı katan ve coğrafi işaret tescilli olan ‘Safranbolu lokumu için imalathaneler Ramazan bayramı için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Tatil amacıyla kente gelen yerli ve yabancı turistler için hazırlanan çifte kavrulmuş, safranlı, sade, çikolatalı ve gül yapraklı çeşit çeşit lokumlar esnafın yüzünü de güldürecek.

“Turistlerimizin hizmetindeyiz”

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, otellerde doluluk oranın yüzde 100 olduğunu belirterek, “Uzun bir bayram tatiline giriyoruz. Şehrimiz turizm anlamında tercih edilen kentlerden birisi. Yoğun olması talep olması bizi mutlu ediyor. Otellerde doluluk oranı yüzde yüz, biz buna hazırlıklarımızı yaptık ama gönlümüzden geçen turistleri daha iyi ağırlayabilmek. Bunu ilerleyen zamanlarda yapabileceğiz bu da bir alt yapı gerektiriyor. Bu bayram için belediye personelimiz olarak da gelen turistlerimizin hizmetindeyiz. Şehrimizde sıkıntı çekmeden, tatillerini yapmalarını ve mutlu bir şekilde bu kentten ayrılmalarını istiyoruz” dedi.

“Çarşı ve yeni yerleşim bölgesinde de trafik sorunumuz var” diyen Köse, “Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık ama bayramla ilgili uygulamamız tam anlamıyla yetişmiyor. Bir sonraki bayramda inşallah daha hazırlıklı karşılayacağız inşallah turistlerimizi. Bayramda demeyelim bundan sonra gelecek olan yaz sezonunda da diğer zamanlarda da gelecek olan turistlerimizi karşılayabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.