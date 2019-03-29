BALIKESİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yeni Zelanda'da kardeşlerimizi şehit eden bir cani vardı. O cani ülkemizi de hedef aldı, sadece oradaki kardeşlerimizi değil. 31 Mart'ta o caniye ve o caniye destek olanlara çok kuvvetli bir şekilde Osmanlı tokadını vurmamız lazım." dedi.

Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, gayretle, samimiyetle, tevazuyla gece gündüz demeden, dur durak bilmeden üretmeye, çalışmaya ve taş üstüne taş koymaya devam edeceklerini söyledi.

Türk milletinin her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğunu ifade eden Kasapoğlu, pırıl pırıl gençler ve çocuklar için el ele, omuz omuza verip tüm kirli ittifaklara karşı bir ve beraber olacaklarını belirtti.

Balıkesirspor'un önemli bir takım olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Sizler Balıkesirspor'u çok iyi takip ediyorsunuz. İnşallah stadı da sizlere layık hale getirmek için 31 Mart'tan sonra çalışmaya başlayacağız. Daha modern bir stadı inşallah aşama aşama sizlerin hizmetine sunacağız." şeklinde konuştu.