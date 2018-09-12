Osmanlı torunu Brezilya devlet başkanı mı olacak?

Brezilya’da yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 7 Ekim’de yapılacak seçimlerde aday olamayacak. Serbest bırakılma talebi en son Temmuz başında reddedilen eski Brezilya Cumhurbaşkanı Lula yaptığı açıklamada, seçimlerde aday olamayacağını, İşçi Partisi’nin Fernando Haddad'ı aday olarak göstermesine izin verdiğini duyurdu.

YÜKSEK MAHKEMEYE İTİRAZ KABUL EDİLMEDİ

Lula, Yüksek Mahkeme'nin seçimlere katılmasını yasaklamasından sonra üst mahkemeye yaptığı itiraza beklediği sürede cevap alamadı. 7 Ekim’deki seçimler için propaganda konusunda geç kalınabileceği, itiraz sürecinde Haddad ve partinin oylarının da kaybedilmesi riski bu kararın alınmasında etkili oldu.

Lula'nın, Haddad'ı aday gösterdiği mektup, son 5 aydır polis merkezinin önünde, iktidara dönmesini engellemek için bir plan olduğunu savunan taraftarlarına okundu.

Luiz Inacio Lula da Silva, 2003 ve 2010 yılları arasında Brezilya’da Cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu. Lula o dönemde Brezilya'daki en popüler politikacı konumundaydı. Ancak ülkede adayların aday olmak için temyiz başvurularının onaylanması gerekiyor. Mahkumiyetleri varsa aday olmalarını yasaklayan bir de yasa bulunuyor.