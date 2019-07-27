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ÖSO güçleri, teröristlere karşı eli tetikte nöbet tutuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 12:27 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen sınır ötesi harekatlar ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelerde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri eli tetikte görev yapıyor.

ÖSO güçleri, teröristlere karşı eli tetikte nöbet tutuyor

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/AZEZ (Suriye), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen sınır ötesi harekatlar ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelerde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri eli tetikte görev yapıyor. PKK/YPG kontrolünde olan bölgelerin yakınındaki teröristlere aralarında birkaç yüz metre mesafe bulunan ÖSO güçleri, olası her türlü saldırıya karşı cephe hatlarında teyakkuz halinde nöbet tutuyor.
Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından terör örgütleri Türkiye sınırındaki Cerablus ile Afrin arasındaki bölgede kontrolü sağladı. Terör örgütlerinin işgal ettikleri bölgedeki sivillere baskı uygulaması ve buralardan Gaziantep ile Kilis'e yönelik roket ve havanlı saldırılar düzenleyerek tehdit oluşturması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı, 20 Ocak 2018 tarihinde ise Zeytin Dalı harekatları düzenlendi. Harekatlarla Cerablus ile Afrin arasında bulunan 4 bin kilometre karenin üzerinde alan terör örgütlerinden temizlendi ve zorunlu olarak göç eden binlerce insan yeniden evlerine döndü.
ÖSO GÜÇLERİ CEPHE HATTINDA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından özgürleştirilen bölgelere yakın mesafede hala terör örgütü PKK/YPG kontrolünde bulunan bazı noktalar ise tehdit oluşturmaya devam ediyor. ÖSO güçleri de Azez ile Afrin arasındaki bölgede teröristlerin denetimindeki Maranez, Minnag ve Tel Rıfat bölgelerine yakın noktalarda oluşturdukları cephe hatlarında 24 saat nöbet tutuyor. Cephe hatlarında teröristleri adım adım izleyen ÖSO güçleri, siperlerde eli tetikte görev yapıyor. ÖSO unsurları, zaman zaman teröristlerin taciz ateşi ve saldırılarını da anında karşılık vererek püskürtüyor. ÖSO güçleri zeytin ağaçları ile kaplı arazide teröristlerin sızma girişimine karşı da sürekli devriye görevi yapıyor.
FIRAT'IN DOĞUSUNA HAZIRIZ
ÖSO bileşenlerinden olan Ceyşül Şimal Tugayı komutanlarından Ebu Ali Adduno, teröristlerin kontrolündeki Minnag bölgesinin karşısındaki cephe hattında 24 saat nöbet tuttuklarını söyledi. TSK'nın düzenlediği harekatlar ile Azez, Afrin, Cerablus, El Bab gibi kentlerin özgürleştiğini hatırlatan Adduno, şimdi Menbiç, Tel Rıfat ile kendilerinin nöbet tuttuğu bölgede bulunan Minnag ve Maranez köylerinin de teröristlerden temizlenmesini istediklerini ifade etti. Fırat'ın doğusunun da teröristlerden temizlenmesi için TSK'nın harekat başlatmasını beklediklerini dile getiren Adduno, "Bizler de bu harekatta Türk askerinin yanında yer alacağız. Tüm ülkenin teröristlerden kurtarılmasını istiyoruz. Bunun için hazırız ve teröristlerin olduğu yerleri özgürleştirmek için Türkiye'den haber bekliyoruz. Hepimizin ortak dileği Suriye'nin teröristlerden ve Esad rejiminden kurtulması. Bunun için de üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu.
Adduno, öte yandan Türkiye'de barınan Suriyelileri de TSK'nın düzenlediği harekatlar ile huzura kavuşan bölgelere geri dönmeye davet etti.

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ÖSO güçleri, teröristlere karşı eli tetikte nöbet tutuyorÖSO güçleri, teröristlere karşı eli tetikte nöbet tutuyorÖSO güçleri, teröristlere karşı eli tetikte nöbet tutuyorÖSO güçleri, teröristlere karşı eli tetikte nöbet tutuyor

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