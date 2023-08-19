HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA! ÖSYM YKS tercih sonuçları ekranına neden girilemiyor? ÖSYM e-Devlet girişi ekranı

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA! ÖSYM YKS tercih sonuçları ekranına neden girilemiyor? ÖSYM e-Devlet girişi ekranı

19.08.2023 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'ÖSYM çöktü mü?' ekranı YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündem oldu. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen milyonlarca aday ÖSYM sınav sonuç ekranına giriş yapmaya çalışıyor. Fakat YKS tercih sonuçları sayfasına ulaşılamıyor. Peki, ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ? ÖSYM YKS tercih sonuçları ekranına neden girilemiyor? ÖSYM e-Devlet girişi ekranı

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA! ÖSYM YKS tercih sonuçları ekranına neden girilemiyor? ÖSYM e-Devlet girişi ekranı

ÖSYM e-Devlet girişi ekranı YKS tercih sonuçları açıklanan milyonlarca aday tarafından sorgulanıyor. 17 - 18 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin yerleştirme sonuçları bu akşam ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla belli oldu. Hangi üniversiteyi kazandığını öğrenmek isteyen öğrenciler 'ÖSYM çöktü, ÖSYM giremiyorum' gibi konuların yanıtlarını araştırıyor. İşte YKS tercih sonuçları ÖSYM e- Devlet girişi ekranı ile ilgili detaylar...

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA!

Bu akşam saat 21:00'da YKS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS sınav sonuç ekranının adayların kullanımına açıldığı bilgisi verildi.

thumbs_b_c_380ca48d157b79ec332dc028e9832e7e

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, ÖSYM sınav sonuç ekranına girmeye çalıştı fakat siteye bir süredir erişim sağlanamıyor.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle çöktüğü tahmin edilen ÖSYM sitesinin ilerleyen saatlerde erişime açılacağı tahmin ediliyor.

OSYM Resim

ÖSYM E-DEVLET GİRİŞİ EKRANI

ÖSYM E-DEVLET GİRİŞİ EKRANI VE YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI EKRANINA NEDEN GİRİLEMİYOR?

ÖSYM çöktü. ÖSYM'nin YKS tercih sonuçları sayfasına erişim sağlanamıyor. Konuya dair ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklama şu an için bulunmuyor.

Konuya dair bir açıklama gelmesi halinde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amasya'da korkunç olay! Kocasını av tüfeğiyle vurarak öldürdüAmasya'da korkunç olay! Kocasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
İzmir'de kadın esnaf dehşet saçtı! Komşularına kurşun yağdırdıİzmir'de kadın esnaf dehşet saçtı! Komşularına kurşun yağdırdı
Erdoğan'dan kritik ziyaret! İkili görüşmeler...Erdoğan'dan kritik ziyaret! İkili görüşmeler...
Anahtar Kelimeler:
yks

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.