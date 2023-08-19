ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA! ÖSYM YKS tercih sonuçları ekranına neden girilemiyor? ÖSYM e-Devlet girişi ekranı

ÖSYM e-Devlet girişi ekranı YKS tercih sonuçları açıklanan milyonlarca aday tarafından sorgulanıyor. 17 - 18 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin yerleştirme sonuçları bu akşam ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla belli oldu. Hangi üniversiteyi kazandığını öğrenmek isteyen öğrenciler 'ÖSYM çöktü, ÖSYM giremiyorum' gibi konuların yanıtlarını araştırıyor. İşte YKS tercih sonuçları ÖSYM e- Devlet girişi ekranı ile ilgili detaylar...

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA!

Bu akşam saat 21:00'da YKS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS sınav sonuç ekranının adayların kullanımına açıldığı bilgisi verildi.

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, ÖSYM sınav sonuç ekranına girmeye çalıştı fakat siteye bir süredir erişim sağlanamıyor.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle çöktüğü tahmin edilen ÖSYM sitesinin ilerleyen saatlerde erişime açılacağı tahmin ediliyor.

ÖSYM E-DEVLET GİRİŞİ EKRANI

ÖSYM E-DEVLET GİRİŞİ EKRANI VE YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI EKRANINA NEDEN GİRİLEMİYOR?

ÖSYM çöktü. ÖSYM'nin YKS tercih sonuçları sayfasına erişim sağlanamıyor. Konuya dair ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklama şu an için bulunmuyor.

Konuya dair bir açıklama gelmesi halinde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.



