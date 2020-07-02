ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır? 2020 ÖSYM fotoğraf güncelleme

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurularının başlamasının ardından sınava girecek adaylar başvuru işlemlerini gerçekleştirmek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) web adresine akın etti. Bazı adaylar başvuru işlemlerini sorunsuz hallederken, bazı adaylar ise fotoğraf güncelleme uyarısıyla karşılaştı. Adayların ÖSYM sisteminde güncel bir fotoğraflarının bulunmaması halinde gelen bu uyarıyı alan adayların mevcut fotoğraflarını değiştirmeleri gerekiyor. Bu uyarıyı alan adaylar, "ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2020 ÖSYM fotoğraf güncelleme konusunun detayları...

Fotoğraf güncelleme uyarısı neden yapılıyor?

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara girecek olan adayların sistemde bir fotoğrafı bulunması gerekiyor. Bu fotoğraflar sınav belgelerinde kullanıyor ve öğrencinin yapılan kontrollerde tanınmasını sağlıyor. ÖSYM bu nedenle sisteme yüklenen fotoğrafları kontrol ediyor. Fotoğraflar yüklendiği tarihten 50 ay sonra güncelliğini kaybediyor ve bu nedenle sistem adaylara bu uyarıyı gönderiyor.