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Otel odasında sahte içki üretirken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 12:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren 4 yıldızlı bir otele jandarma tarafından düzenlenen operasyonda otel odalarında ve deposunda içki üretimi yapıldığı tespit edildi.

Mithat ABAKAN/ ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren 4 yıldızlı bir otele jandarma tarafından düzenlenen operasyonda otel odalarında ve deposunda içki üretimi yapıldığı tespit edildi. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen otelde 600 litre sahte içki ele geçirildi. Otelin işletmecisi ve gayriresmi müdürü gözaltına alındı. Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bazı kişilerin civardaki otellere kaçak içki satışı yapmaya çalıştığı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Alanya İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda Okurcalar Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otelde içki üretildiği, bu içkilerin hem otel içinde turistlere verildiği, hem de civardaki otellere satıldığı tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından dün gündüz saatlerinde, turistlerin olduğu sırada otele baskın düzenlendi. Turistlerin şaşkın bakışları arasında otelde yapılan aramada, 2 odada ve depo bölümünde, bidonlarda ve şişelenmiş yaklaşık 600 litre sahte içkiyle dolumu yapılmak üzere hazırlanan çok sayıda boş şişe, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 46 tabanca fişeği ele geçirildi. Yapılan kontrollerde, otelin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı belirlendi. Otel işletmecisi S.G. ve gayriresmi müdürü İ.M.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından '5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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