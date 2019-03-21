Otelde gizli kamera şoku! Hepsini canlı yayınlamışlar

Kadınların tuvalet ve kabinde soyunurken görüntülerini gizli kamerayla çekip porno sitelerinde yayımlama ve hatta satma furyasının teslim aldığı Güney Kore'de, otel odalarında gizlice filme çekilen kişilerin görüntülerinin internette canlı akışla yayımlandığı ortaya çıktı.

Skandal ülke çapında 10 kentteki 30 otelin 42 odasını kapsıyor. 4 kişinin gözaltına alındığı ve başka zanlıların da incelemeye alındığı soruşturmada otellerin suç ortaklığı yaptığına dair şimdilik bir işaret yok.

Polisin siber soruşturma bölümü, gizli kameraların harici dijital TV kutusu, duvar prizi ve saç kurutma makinesi tutucusu gibi cihazlara yerleştirildiğini belirtti.

Bunların çektiği görüntüleri canlı akışta yayımlayan sitenin ise 4 binden fazla üyesi var, bunların 97'si belli canlı akışların yeniden oynatılması dahil ekstra görüntülere erişim için ayda 44.95 dolar ödüyordu.

Ancak servisin Kasım 2018 ile bu ay arasında getirdiği ortalama aylık gelir 6 bin doları aştı. Polisin açıklamasında "Geçmişte benzer bir vaka olmuştu, otellere yasadışı kameralar yerleştirilip sürekli olarak gizli şekilde izlenmişti, ama bu, polisin videoların canlı olarak internette nedere yayımlandığını bulduğu ilk sefer" vurgusu yapıldı.

Güney Kore'de gizli kameralarla yasadışı filme çekme furyası çok ciddi bir sorun. Polise ihbar edilen yasadışı filme çekme vakalarının sayısı, 2012'de 2400 civarındayken 2017'de 6400'ü aştı. Geçen yıl başkent Seul ve diğer kentlerde on binlerce kadın gizli kamera pornosuna karşı mücadele talebiyle sokaklara dökülüp ''Benim hayatım senin pornon değil'' sloganıyla protestolar düzenledi.

Bu talepler üzerine Seul'de kurulan özel kadın müfettiş ekibi, başkentin 20 bini aşkın umumi tuvaletinde düzenli olarak gizli kamera araması yapıyor.

Kadınlara kendi rızaları olmadan çekilmiş görüntülerin silinmesine yönelik hizmet veren bilgisayar uzmanı Lee Ji-soo, şirkete gelen taleplerde artış olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Müşterilerin ortak yönü ve iç parçalayan yanları, 'Ölmek istiyorum' ya da 'Evden dışarı çıkamıyorum' demeleri. Gizli kamerayla yasadışı çekim kurbanları sokakta insanlarla karşılaştıklarında tanınacaklarından korktuklarını söylüyor."