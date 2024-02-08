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Otelde kan donduran cinayet! Önce tüfekle vurdu, sonra defalarca bıçakladı

08.02.2024 13:30 | Son Güncelleme:
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Burdur’un Çavdır ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Özlem Şımarık (28), 14 Ocak’ta boşandığı eski eşi T.Y. (45) tarafından kaldığı otelde öldürüldü. Şımarık'ın gece kulübünde çalıştığı ve ikilinin bu yüzden tartıştığı, T.Y.'nin Şımarık'ı önce yanında getirdiği av tüfeği ile vurduğu, daha sonra birçok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. İşte detaylar...

Otelde kan donduran cinayet! Önce tüfekle vurdu, sonra defalarca bıçakladı

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Çavdır ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 Ocak’ta T.Y. (45) isimli eşinden boşanan ve ilçede bulunan bir gece kulübünde çalışan Özlem Şımarık (28), Çavdır-Antalya karayolunda bulunan bir otelde kalmaya başladı. Özlem Şımarık’ın gece kulübünde çalışmasına karşı olan T.Y., eski eşinin kaldığı otele gelerek tartışmaya başladı. Tartışma sonrası T.Y., Özlem Şımarık’ı önce yanında getirdiği av tüfeği ile vurdu, daha sonra birçok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

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KURTARILAMADI

Ağır yaralanan genç kadın, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Çavdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özlem Şımarık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kayıplara karışan eski koca T.Y.’yi bulmak için çalışma başlattı.

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1 HAFTA ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Hayatını kaybeden Özlem Şımarık’ın 2 çocuk annesi olduğu, T.Y.’nin ise kasten yaralama suçundan cezaevinde olduğu ve 1 hafta önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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