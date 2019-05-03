Otellerde Kakava-Hıdırellez yoğunluğu

EDİRNE (AA) - Kakava-Hıdırellez Şenlikleri öncesi Edirne'deki pek çok otelde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Edirne'de önemli bir turizm destinasyonu haline gelen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için kente on binlerce turistin gelmesi bekleniyor.

Edirne'de Sarayiçi'nde 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek şenlikleri takip etmek isteyen yerli ve yabancı turistler, otel rezervasyonlarını aylar öncesinden yaptırdı.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kakava-Hıdırellez Şenliklerine ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Şenliklerin kente ekonomik anlamda büyük katkı sağladığını ifade eden Bacıoğlu, "Kakava coşkusu tüm kenti sarmış durumda. Hazırlıklar tamamlandı. Tüm Edirne, şenlikler için gelecek misafirlerini bekliyor. Edirne'deki oteller ve turistik tesislerde şu anda doluluk oranı en üst seviyeye çıkmış durumda. Aynı şekilde yiyecek-içecek sektöründe de rezervasyonlar dolmuş durumda." dedi.

Yerli ve yabancı binlerce turistin Edirne'ye gelmesinin beklendiğini vurgulayan Bacıoğlu, şöyle devam etti: