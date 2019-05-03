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Otellerde Kakava-Hıdırellez yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 16:30 | Son Güncelleme

Kakava-Hıdırellez Şenlikleri öncesinde Edirne'deki otellerde yer kalmadı

EDİRNE (AA) - Kakava-Hıdırellez Şenlikleri öncesi Edirne'deki pek çok otelde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Edirne'de önemli bir turizm destinasyonu haline gelen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için kente on binlerce turistin gelmesi bekleniyor.

Edirne'de Sarayiçi'nde 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek şenlikleri takip etmek isteyen yerli ve yabancı turistler, otel rezervasyonlarını aylar öncesinden yaptırdı.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kakava-Hıdırellez Şenliklerine ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Şenliklerin kente ekonomik anlamda büyük katkı sağladığını ifade eden Bacıoğlu, "Kakava coşkusu tüm kenti sarmış durumda. Hazırlıklar tamamlandı. Tüm Edirne, şenlikler için gelecek misafirlerini bekliyor. Edirne'deki oteller ve turistik tesislerde şu anda doluluk oranı en üst seviyeye çıkmış durumda. Aynı şekilde yiyecek-içecek sektöründe de rezervasyonlar dolmuş durumda." dedi.

Yerli ve yabancı binlerce turistin Edirne'ye gelmesinin beklendiğini vurgulayan Bacıoğlu, şöyle devam etti:

"Seyahat acenteleri aylar öncesinde bu festival için programlarını hazırladı. Yurt içi ve yurt dışından binlerce turist bu coşkuyu yaşamak için Edirne'ye gelecek. Ritüelleri, gelenekleri, Roman ezgileri ve danslarıyla Kakava-Hıdırellez Şenlikleri ilgi odağı haline gelmiş durumda. Baharın karşılanışını katılımcılar coşkuya yaşayacak."

Kentteki bir otelin müdürü Cengiz Bulut ise rezervasyonların aylar öncesinden dolduğunu belirterek, "Türkiye'nin en çok turist çeken illerinden biri olan Edirne'de yine yoğun bir dönem yaşıyoruz. Bu büyük coşkuyu yaşamak için binlerce ziyaretçi kente gelecek." dedi.

-Şenlik programı

Edirne'de Kakava-Hıdırellez Şenlikleri kutlamalarına 5 Mayıs Pazar günü geleneksel at yarışlarıyla başlanacak. Roman gençleri, yaklaşık 2 kilometrelik parkurda yük atlarıyla hünerlerini sergileyecek.

Şenlik, saat 17.30'da Sarayiçi adasında, protokol üyelerinin Kakava ateşini yakmasıyla devam edecek.

Şenlik 6 Mayıs'ta sabaha karşı Tunca Nehri kenarında devam edecek.
Şafak sökmeden Tunca Nehri kenarına gelen Romanlar ise ritüel gereği nehirde yüzlerini yıkayacak, bazı Romanlar nehre girecek, dilekler nehre bırakılacak.

Saraçlar Caddesi'nde halk oyunları gösterileri, yumurta tokuşturma, niyet çekme gibi etkinlikler olacak.

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