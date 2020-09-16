Otizmin tedavisinde aba terapisinin önemi

ABA, bir tedavi yönteminden ziyade bir uygulama metodudur. Uygulamalı Davranış Analizi olan ABA terapisi yeni olduğu düşünülse de, 70-80 yıla yakın bir geçmişe sahiptir.

Otizmli Çocukların Yaşam Kalitesini Artırıyor ABA terapisinde davranış problemlerinin düzeltilmesi ile çocuğun yaşam kalitesinin yükseltilmesi öncelikli hedeftir.

ABA terapisi, otizmli çocukların yetersiz kaldığı becerileri kazanmada kullanılır. ABA terapisi, davranış öncesi ve sonrasında var olan durumların davranışı etkilediğinden yola çıkan bir yaklaşımdır.

Terapide her bir davranışın teker teker öğretildiği ve davranışları alt davranışlara bölüp basitleştirerek otizmli çocuğun anlayacağı hale getirilir.

ABA yöntemi; özellikle istenmeyen davranışları azaltmayı hedefleyen, davranışları analiz ederek, davranışların sıklığını ve şiddetini tespit ederek, buna uygun bir iyileşme programı hazırlar.

Erken Dönemde Eğitim Büyük Önem Taşıyor

Birçok tedavide olduğu gibi ABA terapisine de erken dönemde yoğun bir eğitim ile başlanmasıyla, otizmli çocukların yaşıtları ile birlikte eğitime devam etmeleri sağlanabilir.