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Otizmli çocuklar pazarda sebze meyve sattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 19:27 | Son Güncelleme

Kütahya'da farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar, merkez pazar yerindeki tezgahta sebze meyve sattı

Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanlığınca kendilerine tahsis edilen tezgahın başına geçen otizmli çocuklar, mandalina, portakal, muz, karnabahar ve diğer sebzelerin satışını yaptı.

Pazarcıların yüksek sesle yaptıkları satış yöntemlerini deneyen otizmli çocukların çabası, etraftakilere gülümseten anlar yaşattı. Vatandaşların çocukların tezgahına ilgisi de yoğun oldu.

Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, otizmli çocukların sosyal hayata katılmasına katkı vermek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Esnafların desteğiyle tezgah açtıklarını belirten Akdaş, "Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve diğer oda başkanlarımızın destekleriyle bugün merkez pazar yerimizde otizmli çocuklarımızın satış yapacağı bir tezgah hazırladık. Burada amacımız, hem derneğe katkı sunmak hem de çocuklarımızı sosyal hayata dahil etmek." diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Akdaş'a teşekkür eden Kütahya Otizm Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Ali İhsan Yıldırım da "Dernek olarak amacımız otizmli çocuklarımızı hayata kazandırmak, otizmle ilgili farkındalık oluşturmak ve toplumun her kesimine otizmin ne olduğunu anlatmaktır. Bugün çok güzel bir etkinlik planlandı. Dışarıya çıkamayan çocuklarımız şu anda tezgahın başında satış yapmaktalar. Bu çok güzel bir şey." ifadesini kullandı.

Otizmli çocukların tezgahından alışveriş yapan vatandaşlar da etkinliği oldukça anlamlı bulduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kütahya otizmli çocuklar Pazarcı sebze meybe satışı

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