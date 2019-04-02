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Otizmli çocuklardan "Masumiyetin Umudu" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 19:32 | Son Güncelleme

Otizmli ve olağan gelişim gösteren çocukların ünlü ressamlarla birlikte hazırladığı sergi, 30 Nisan'a kadar Trump Art Gallery'de görülebilecek

İSTANBUL (AA) - "Masumiyetin Umudu" adlı resim sergisi "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Trump AVM ile Otizm Güçlü Aile Derneği (OGAD) iş birliğiyle Trump Art Gallery'de düzenlenen, otizmli ve olağan gelişim gösteren çocukların hazırladığı sergiye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan OGAD Yönetim Kurulu Üyesi Çimen Polat Akkuş, otizm adına bir farkındalık oluşturması amacıyla sergiyi açtıklarını söyledi.

Akkuş, otizmli çocukların resim yaparken rehabilite olduklarına işaret ederek, "Bu durumu ilk önce kendi çocuklarımızda fark ettik. Daha sonra da diğer çocukların içerisinde de yaygınlaştıralım istedik. Birçok ressamımız da bu konuda bize eseriyle birlikte destek oldu." dedi.

Otizmli çocukların aileleri tarafından kurulan OGAD'ın hedeflerine ilişkin ise Akkuş, şunları kaydetti:

"Derneğimizin isminden yola çıkarak, otizmli bir çocuğa sahip olan ailelerimizi daha da güçlendirmek için neler yapabiliriz diye yola çıktık. Özellikle ilk teşhis konusunda bir merkez kurarak, ailelerimize daha fazla yardımcı olmak istiyoruz. Bu merkezi imkanları doğrultusunda da büyütebilirsek, merkezde resim ve spor akademilerinin de yer alması bir sonraki hayalimiz."

Destek olmak amacıyla serginin açılışına katılan oyuncu Furkan Palalı da insanların, otizmin ne olduğu konusunda tam olarak bilgi sahibi olmadığını söyleyerek, "Çocukların aileleri için maddi ve manevi olarak sancılı ve külfetli bir süreç. Biz de bir nebze olsun onların acısını biraz hafifletmek, farkındalık oluşturmak için bugün buradayız." ifadelerini kullandı.

Küratör Kenan Bahadır Derre de sergide yaklaşık 40 çocuğun eserinin yer aldığını aktararak, "Mart ayında otizmli ve olağan gelişimlerini sürdüren çocuklarımız Levent Morgök, Selma Hekim, Genco Gülan gibi ünlü ressamlarla birlikte resim yaptı. İnanılmaz iyi vakit geçirdiler. Atölye sonunda çok mutlu bir şekilde ayrıldılar. Çok ilgililerdi, tekrar resim yapmak isteyen çocuklarımız da oldu." diye konuştu.

Nisan ayı sonuna kadar açık olacak sergide satışa sunulan eserlerden elde edilen gelirin tamamı, Aile Danışma ve Eğitim Merkezi'ne kaynak sağlamak amacıyla Otizm Güçlü Aile Derneği'ne bağışlanacak.

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