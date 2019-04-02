İSTANBUL (AA) - "Masumiyetin Umudu" adlı resim sergisi "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Trump AVM ile Otizm Güçlü Aile Derneği (OGAD) iş birliğiyle Trump Art Gallery'de düzenlenen, otizmli ve olağan gelişim gösteren çocukların hazırladığı sergiye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan OGAD Yönetim Kurulu Üyesi Çimen Polat Akkuş, otizm adına bir farkındalık oluşturması amacıyla sergiyi açtıklarını söyledi.

Akkuş, otizmli çocukların resim yaparken rehabilite olduklarına işaret ederek, "Bu durumu ilk önce kendi çocuklarımızda fark ettik. Daha sonra da diğer çocukların içerisinde de yaygınlaştıralım istedik. Birçok ressamımız da bu konuda bize eseriyle birlikte destek oldu." dedi.

Otizmli çocukların aileleri tarafından kurulan OGAD'ın hedeflerine ilişkin ise Akkuş, şunları kaydetti:

"Derneğimizin isminden yola çıkarak, otizmli bir çocuğa sahip olan ailelerimizi daha da güçlendirmek için neler yapabiliriz diye yola çıktık. Özellikle ilk teşhis konusunda bir merkez kurarak, ailelerimize daha fazla yardımcı olmak istiyoruz. Bu merkezi imkanları doğrultusunda da büyütebilirsek, merkezde resim ve spor akademilerinin de yer alması bir sonraki hayalimiz."