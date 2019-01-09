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Otizmli öğrenciye şiddete görevden uzaklaştırma

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 16:52 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, Ankara'da bir okulda özel eğitim kapsamındaki bir öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Ankara'da bir okulda özel eğitim kapsamındaki bir öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Ankara'da bir okulda özel eğitim kapsamındaki öğrenciye öğretmeni tarafından şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin medyaya yansıyan görüntü ve haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili Bakanlık müfettişlerimiz tarafından soruşturma başlatılmış olup, söz konusu öğretmen görevinden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Bazı medya kuruluşlarında söz konusu olaya ilişkin, "otizmli öğrenciye sınıfta öğretmen şiddeti" başlığı ile haberler yayımlanmıştı.

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meb Milli eğitim Bakanlığı

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