Otluk alanda çıkan yangın, Yediemin Otoparkı'ndaki araçlara sıçradı (2)

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İzmir'in Bornova ilçesinde, otluk alanda çıkan yangının Yediemin Otoparkı'na sıçraması sonucu, aralarında hurdalarında bulunduğu yaklaşık 25 araç alevlerden etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Öte yandan, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle birçok araç tamamen yanarken, bazı araçlar da ise küçük çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

