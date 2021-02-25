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Oto tamirhanesinin yandığını gören iş yeri sahibi sinir krizi geçirdi

25.02.2021 00:27 | Son Güncelleme:
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Oto tamirhanesinin yandığını gören iş yeri sahibi sinir krizi geçirdi

Samsun'da, iki kardeşe ait oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerine gelen iş yeri sahibi S.E., fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Canik ilçesi Yenimahalle'de bulunan Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kapalı haldeki iki kardeşe ait oto tamirhanesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale etti.

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İŞ YERİ SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangını haber alarak gelen iş yeri sahibi S.E. ise dükkanını görünce sinir krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, S.E.'yi özel bir hastaneye kaldırdı.

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Yangınla ilgili Irmak Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı. (DHA)

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