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Otobüs durağında bekleyen genç kıza cinsel taciz

03.02.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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Otobüs durağında bekleyen genç kıza cinsel taciz

İzmir'de, otobüs durağında bekleyen B.A. adlı (21) genç kıza cinsel organını gösteren Ü.T. (61) vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüphelinin cinsel istismar suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarından Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, cinsel taciz suçundan 3, hayasızca hareketler suçundan 2, tehdit ve çocuk istismarı suçlarından birer sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıkan Ü.T., durakta bekleyen B.A.'ya (21) cinsel organını gösterdi.
Genç kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalışan Ü.T., vatandaşlar tarafından yakalandı.

Polis ekiplerine teslim edilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA

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