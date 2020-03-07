Otobüs durağında kalp krizi geçiren lise öğrencisi İsrafil hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Karakoyunlu ilçesinde meydana geldi.

Azer (35) ve Önder Parlar (39) çiftinin 3 çocuğundan biri olan İsrafil Parlar, öğrencisi olduğu Iğdır 70'inci Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki destekleme ve yetiştirme kursuna gitmek için evden çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşlarıyla birlikte durakta otobüs bekleyen liseli İsrafil, bir anda yere yığıldı. Parlar, çevredekilerin çağırması üzerine olay yerine gelen ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. Liseli gencin kalp krizi geçirdiğini duyan ailesi, okuldaki öğretmen ve arkadaşları hastaneye akın etti. Liseli İsrafil Parlar, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Otopsisi tamamlanan öğrenci, Karakoyunlu ilçesinde toprağa verildi.

MÜDÜR YARDIMCISI SOSYAL MEDYADAN BİR MESAJ PAYLAŞTI

Iğdır 70'inci Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Naciye Parlar, öğrencilerinin vefatıyla ilgili sosyal paylaşım sitesinden bir mesaj paylaştı. Parlar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Günlerdir şehitlerimize ve Iğdır şehidimize üzülürken bu sabah acı bir kayıpla daha güne başladım. 10'uncu sınıf öğrencimiz İsrafil Parlar okulda destekleme ve yetiştirme kursuna gelmek üzere evden çıkıyor ve araç beklerken kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumuyor. Acımız büyük, ecel yaş gözetmiyor artık. Daha 16 yaşında pırıl pırıl bir evlat, bir öğrenci uçtu gitti elimizden. 70'inci Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi camiasına ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun inşallah. Allah ailesine sabırlar versin."

(DHA)

