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  4. Otobüs kapısına çantası sıkıştı, şoföre sinirlenip camı kırdı

Otobüs kapısına çantası sıkıştı, şoföre sinirlenip camı kırdı

10.10.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da otobüsten inmek isterken çantası kapıya sıkışan genç, sinirlenerek otobüsü tekmeledi. Bu esnada camın kırılması üzerine otobüs şoförü sinirlenerek duruma tepki gösterdi.

Olay, dün Avcılar E-5 yan yolundaki bir durakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otobüs şoförü otobüsten inmek isteyen yolcuyu fark edemeyerek kapıyı kapattı. O sırada kapıya sıkışan vatandaşın çantası koptu. Şoföre tepki gösteren yolcu, tekmelerle ön kapının camını kırdı.

"GEBER ULAN"

Otobüsteki yolcu ve şoförün öfkeli vatandaşa tepki göstermesi ile olay tartışmaya dönüştü. Sinirlenen otobüs şoförü, yolcuya “Geber ulan” diyerek tepkisini gösterdi. Yaşanan o tartışma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar
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