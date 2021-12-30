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  4. Otobüs ring alanına döndü! Çocukları kaldırmak istedi, yumruklarla darbedildi

Otobüs ring alanına döndü! Çocukları kaldırmak istedi, yumruklarla darbedildi

30.12.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Çekmeköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çocukları yerinden kaldırmak isteyen bir kişi, diğer yolcularla arasında yaşanan tartışma sonucu saldırıya uğradı. Yumruklu kavgaya dönüşen tartışmada otobüste büyük karmaşa yaşandı. Yaşanan çığlık çığlığa kavga, büyük paniğe neden oldu.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çekmeköy’de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde yaşandı. Otobüste yolculuk eden bir adam iddiaya göre, anneleriyle beraber otobüse binip koltuklarda oturan yabancı uyruklu 3 çocuğu oturdukları yerden kaldırmak istedi. Otobüsteki diğer yolcular da çocukları kaldırmak isteyen kişiye tepki göstererek engel oldu. Bunun üzerine yolcular arasında tartışma çıktı.

YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Tartışma, kısa sürede sinirlerin gerilmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü. Çocukları kaldırmak isteyen yolcu ile diğer birkaç yolcu birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavgaya tanık olan yolcuların ve kadınların da panik yaşayarak çığlıklar atmasıyla otobüs adeta ringe döndü.

Otobüste, çocukları oturdukları yerden kaldırma nedeniyle çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

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