HABER

Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

SAMSUN'da özel halk otobüsü şoförü Mehmet Aydın (45), bayılan kadın yolcuyu, güzergâh üzerindeki hastaneye yetiştirdi.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da özel halk otobüsü şoförü Mehmet Aydın (45), bayılan kadın yolcuyu, güzergâh üzerindeki hastaneye yetiştirdi. O anlar, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Ekim günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Aydın yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsünde ön koltukta seyahat eden kadın, aniden fenalaştı. Mehmet Aydın, başı, kolunun üzerine düşen kadının fenalaştığını fark etti. Hiçbir durakta durmadan, içindeki yolcularla otobüsü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne süren Aydın, yolda sürekli klakson çalarak önündeki araçların kendisine yol vermesini istedi. Yaklaşık 4 dakikalık yolculuğun ardından genç kadın hastaneye ulaştırıldı. Tedaviye alınan, yapılan kontrollerinde sara nöbeti geçirdiği tespit edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mehmet Aydın, genç kadını hastaneye bıraktıktan sonra yoluna devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada, yaşananlar araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mehmet Aydın'ın rahatsızlanan kadına müdahale ettiği, ardından da otobüsün dörtlülerini yakıp, hızla hastanenin yolunu tuttuğu görüldü.

'HER ŞEYİ BİR KENARA BIRAKTIM'

Otobüste yaşananları anlatan Mehmet Aydın, kadının kırmızı ışıkta aniden koluna yattığını söyleyerek, "Ben uyudu sanarak uykusunu bozmak istemedim. Yeşil yanınca vitesi değiştirirken de öbür tarafa düştü ve rahatsızlandığını anladım. Hemen yanımda bulunan suyu alarak yüzünü yıkadım. Allah razı olsun, arkadan bir kadın koşarak gelip yardımcı oldu. Ben de bu sırada Allah ne verdiyse korna çala çala hastaneye gitmeye başladım. O an her şeyi bir kenara bırakarak en yakın hastaneye yetiştirdim. Bu sırada duraklarda inmek isteyen yolcular oldu, fakat açıkçası onlara kızdım. Yolcuları indirmedim ve sol şeridi kapatarak hastaneye gittim. Önüme bir şey çıkar diye de korktum fakat Allah yardım etti, sorunsuz şekilde hastaneye vardık. Ailesine bilgi verildi. Hastanenin ardından da otobüste bulunan bütün yolcuları tek tek inecekleri yere bırakıp bir sonraki seferime yetiştim. Hastayı yetiştirmeye çalışırken çok duygulandım. O hasta benim ailemden biri olabilirdi, çocuğum olabilirdi. Ben de hastaneye yetiştirmek benim boynumun borcu diyerek devam ettim" dedi.

'YİNE OLSA, AYNI ŞEYİ YAPARDIM'

25 yıllık otobüs şoförü olduğunu da dile getiren Aydın, "İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz ama yine olsa yine yaparım" diye konuştu.

PARTNER Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç
Anzer Yaylası'nda yıkım gerginliği (2)Anzer Yaylası'nda yıkım gerginliği (2)
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi yeni akademik yıla merhaba dediİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi yeni akademik yıla merhaba dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Maltepe'de fatura ödemeye giden vatandaşlara dolandırıcılık şoku

Fatura ödemeye giden vatandaşlar hayatının şokunu yaşadı

HSK'da 3 isme yeni görev! İşte atanan isimler

HSK'da kritik atamalar!

Bursa'da yeni doğan bebek çöp bidonunun yanında bulundu

Yeni doğan bebek çöp bidonunun yanına bırakıldı!

Resmi Bayramlar'da yeni dönem! Yönetmelik değişti

Resmi Bayramlar Yönetmeliği'nde değişiklik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.