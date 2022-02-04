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Otobüse alınmayınca... Gaziantep'te baba-oğul şoförü darbedip kaldırım taşlarıyla camı kırdı

04.02.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te bir özel halk otobüsünde dehşete düşüren anlar yaşandı. Şahsi toplu taşıma kartıyla HES kodu olmadan özel halk otobüsüne binmek isteyen baba ve oğlu, yasak olduğu gerekçesiyle otobüse binmelerine izin vermeyen otobüs şoförünü darbetti. Kavga sonrası baba ve oğlu, kaldırımdan söktükleri taşlarla otobüsün ön camını kırdı. Korku dolu anlar yaşatan olay, otobüsteki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Otobüse alınmayınca... Gaziantep'te baba-oğul şoförü darbedip kaldırım taşlarıyla camı kırdı

Dehşete düşüren olay, dün sabah saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Yiğit'in kullandığı otobüs duraktan yolcu almak için durdu. Otobüse binen Mehmet Şahin (50) kendi kartını oğlu için de okutmak istedi. Otobüs şoförü Abdulkadir Yiğit, bu duruma karşı çıkarak Mehmet Şahin'e oğlu Harun Şahin (30) için kart okutamayacağını ve HES kodu tanımlı olmadığı için yolcuyu kabul edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine şoför ile Mehmet Yiğit arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde Mehmet Şahin'in oğlu Harun Şahin'in de dahil olması ile kavgaya dönüştü.

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ŞOFÖRÜ DARBEDİP KALDIRIM TAŞIYLA OTOBÜSÜN CAMINI KIRDILAR

Harun Şahin, şoför Abdulkadir Yiğit'e yumruk attı. Otobüsün güvenlik kamerasına da yansıyan kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sonlandı. Otobüsten inen Harun Şahin, kaldırımdan söktüğü kilit taşını fırlatarak otobüsün ön camını kırdı. Yolcuların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri tarafları karakola götürülen baba ile oğlu ifadelerini aldıktan sonra serbest bırakıldı.

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"BAŞKA BİRİNİN KARTI İLE HES KODU OLMADAN YOLCU KABUL ETMEK YASAK"

Otobüs şoförü Abdulkadir Yiğit, başka birinin kartı ile HES kodu olmadan yolcu kabul etmenin yasak olduğunu söyledi. Bu konudaki uyarıyı yolculara yaptığını dile getiren Yiğit, "Otobüsümde sefer halindeyken baba ve oğul durakta otobüse bindiler. Tek kişinin HES kodu tanımlı kartı ile iki kişi binmek istediler. Bunun yasak olduğunu ve pandemi sebebiyle başka birinin kartıyla toplu taşımaya binilemeyeceğini söyleyince bir tartışma oldu. Bu sırada şahsın oğlu bana yumruk attı. İkisi birden üzerime saldırdılar. Sonra bana yumruk atan kişi araçtan inip yerden aldığı kaldırım taşı ile otobüsümün ön camını kırdı. Ben tek kişinin kartı ile iki kişi binilemeyeceğini güzel bir dille anlatmama rağmen onlar beni dinlemeyerek sürmemi istedi. İnmelerini isteyince bana saldırdılar. Toplu taşıma araçları olarak ciddi bir mağduriyetimiz var. Bu tür olaylarla sürekli karşılaşıyoruz ve bunların olmasını istemiyoruz" dedi.

Toplu taşıma işi yapan şoförlerin şiddet olaylarıyla sık sık karşılaştığını söyleyen durak başkanı İsmail Açıkbaş ise saldırgan baba ile oğlu hakkında şikayetçi olduklarını ve konuyu takip edeceklerini kaydetti. (DHA)

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