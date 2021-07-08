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  4. Otobüste başlayan tartışma kavgayla bitti! Şoför, yolcuyu dövdü

Otobüste başlayan tartışma kavgayla bitti! Şoför, yolcuyu dövdü

08.07.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit’te halk otobüsü şoförü, tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü. O anlar bir yolcu tarafından görüntülendi.

Otobüste başlayan tartışma kavgayla bitti! Şoför, yolcuyu dövdü

İzmit- Gündoğdu seferini yapan halk otobüsüyle seyahat eden yolcu, ineceği durakta aracın durmadığını iddia etti. Şoför ise yolcuya düğmeye basmadığını söyledi. Yolcu bunun üzerine bağırıp, şoförün üzerine yürüdü. Daha sonra şoför aracı durdurdu ve tartışma dışarı taştı. Şoför, elinde poşetler olan yolcuya ardı ardına yumruk ve tekme attı. Araya girenler, şoförle yolcuyu sakinleştirdi. Şoför araca binip seferine devam etti. Olay anı otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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(DHA)

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İzmit
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