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Otobüste 'cinsel istismar' iddiasına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 11:50 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, önceki gün özel halk otobüsünde Ö.Y.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, önceki gün özel halk otobüsünde Ö.Y. (16) adlı liseli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işçi M.Ö. (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, önceki gün merkez Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Özel halk otobüsünde yolcu olan lise öğrencisi Ö.Y., ayakta yolculuk yaptığı sırada arkasında bulunan kişinin kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine otobüs şoförü, kapıları kapatarak, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, işçi M.Ö.'yü gözaltına aldı. Sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen M.Ö., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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