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Otobüste fenalaşan oda başkanı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 18:04 | Son Güncelleme

Bir acente adına rehber olarak görevli olduğu tur otobüsüyle Karadeniz Bölgesi'ne giden Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Kudret İdemci, Çorum'un Alaca ilçesi yakınlarında otobüste fenalaşarak yaşamını yitirdi

ÇORUM (AA) - Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ADOR) Başkanı Kudret İdemci, rehberlik yaptığı tur otobüsünde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir acente adına rehber olarak görevli olduğu tur otobüsüyle Adana'dan Karadeniz Bölgesi'ne giden İdemci, Çorum'un Alaca ilçesi yakınlarında fenalaştı.

İlk müdahaleyi otobüstekilerin yaptığı İdemci'ye, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi de müdahalede bulundu ancak kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen İdemci'nin cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İdemci'nin vefatı nedeniyle gezinin iptal edildiği öğrenildi.

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Alaca Çorum kalp krizi Kudret İdemci

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