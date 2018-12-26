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Otobüste liseli kızları tacize skandal savunma: Şeytana uydum

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 11:08 | Son Güncelleme

Karaman'da belediye otobüsünde lise öğrencisi 2 kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.U. (36), tutuklandı. M.U'nun ifadesinde, "Etek giyen kızlar önüme gelerek durdu. Ben de bir süre sonra dayanamayıp şeytana uydum" dediği belirtildi.

Otobüste liseli kızları tacize skandal savunma: Şeytana uydum

Pazartesi günü, okullarına gitmek için bindikleri belediye otobüsünde ayakta yolculuk yapan ikisi de 16 yaşında olan kız öğrenciler, koltukta oturan M.U'nun, iddiaya göre fiziki tacizine uğradı. Kızlar, çığlık atarak tepki gösterdi. Otobüs şoförü kapıları kilitleyip, polise haber verdi. Gelen polisler, bir bisküvi fabrikasında işçi olarak çalışan M.U'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U, mahkemeye çıkarıldı. Buradaki ifadesinde, "Belediye otobüsünde oturduğum koltuk alçakta kalıyordu. Etek giyen kızlar önüme gelerek durdu. Ben de bir süre sonra dayanamayıp şeytana uydum. Yaptığım bu olaydan dolayı pişmanım" dediği belirtilen M.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
eakiden okul etekleri belli bir boyda olurdu, şimdi neden bele kadar çekiliyor acaba?
@mclarenustanbul bir şeytana uyma adayı daha....
BİRİLERİ ŞEYTANA UYUP KAMYONUN ALTINDA EZSELER SENİ MESELA, YA DA ŞEYTANA UYUP KELLENİ ALSALAR, BİZ DE NAMUSSUZ İNSANLARLA AYNI HAVAYI TENEFFÜS ETMESEK MESELA..
Buda suçu kızlara ve şeytana atmış...Hiç kimse etek giymesine getiriyor herhalde
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