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Otobüste mahsur kalan kadını sırtında taşıyarak kurtardı

10.07.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış, yolculuk yapan vatandaşların da yolda kalmasına neden oldu. Olay yerinde bulunan bir kişi, otobüsteki yolcular arasında bulunan yaşlı kadını sırtlayarak yolun karşısına geçirdi.

Balıkesir’de saat 17.00 sıralarında başlayan yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı. Gök gürültülü sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Balıkesir Adliyesi civarındaki sokaklarda su birikintisi oluştu.

MAHSUR KALDILAR

Bir yolcu otobüsü arıza nedeniyle, yolda mahsur kalırken, vatandaşlardan biri, yaşlı bir kadını sırtına alarak yolun karşısına geçirdi.

EKİPLER ÇALIŞMA YAPTI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, su altında kalan cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. (DHA)

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sel Balıkesir
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