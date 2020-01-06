HABER
  4. Otobüste yolculuk yapan kadın esrarla yakalandı, adliyeye gülerek girdi

Otobüste yolculuk yapan kadın esrarla yakalandı, adliyeye gülerek girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 15:40 | Son Güncelleme

Bolu'da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 894 gram esrar ile yakalanan S.A.E. (26), adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.30 sıralarında TEM yolunda yaptığı yol uygulamasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği ile arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan S.A.E. isimli kadının çantasının yakınında narkotik köpeği 'Sezar' tepki verdi. Çantada yapılan aramada 3 paket halinde 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi. S.A.E. gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.A.E.'nin adliyeye götürülürken gülmesi dikkat çekti.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Pertek Belediyesi’ne işçi alım tartışmasıPertek Belediyesi’ne işçi alım tartışması
Şiddetli fırtına sebebiyle duvar otomobilin üstüne devrildiŞiddetli fırtına sebebiyle duvar otomobilin üstüne devrildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu esrar gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
geçmiş olsun canım :)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da korkunç olay! Bir evde 2 ceset bulundu

Evde korkunç halde bulundular! Yakınları teşhis edemedi

Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diyerek yaktı

Kayseri'de iğrenç olay! "9 yaşından beri babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

"Öz babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

Tunceli'de CHP’li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi

CHP’li başkanın zor anları!

İETT'nin ihalesi mevzuata aykırı olduğu için iptal edildi

İETT'nin o ihalesi iptal edildi! Gerekçe...

Kütahya'da korkunç olay! İki ceset bulundu

Kütahya'da korkunç olay! İki ceset bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.