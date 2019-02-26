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Otobüsü rehin alan şüphelinin 6 ayrı suç kaydı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 12:11 | Son Güncelleme

Manisa’da ortağını vurduktan sonra Balıkesir’de bir otobüs dolusu vatandaşı rehin alan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Otobüsü rehin alan şüphelinin 6 ayrı suç kaydı çıktı

Manisa’da ortağını vurduktan sonra Balıkesir’de bir otobüs dolusu vatandaşı rehin alan şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin geçmiş yıllara ait 6 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Balıkesir’de dün gece yaşanan rehine krizine ilişkin ayrıntılar netleşti. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Altıeylül Pamukçu Mahallesi Balıkesir-İzmir yolu 7’nci kilometresinde bulunan, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saat 23.55 sıralarında kimlik kontrolü ve sorgulaması için durdurulan 16 plakalı otobüste (Kuşadası- İstanbul seferini yapan 19:00’da Kuşadası’ndan hareket eden) en arka sırada oturan bir yolcu tarafından kimlik kontrolü görevini icra eden kolluk personeline tabanca doğrultulmak suretiyle otobüsten inmeleri söylenilerek "Bu bir namus meselesidir kimse karışmasın" şeklinde ifade kullanılmış ve şüpheli şahıs tarafından tabanca ile otobüsün koridoruna yere doğru (1) defa ateş edilmiştir. Otobüste bulunan yolcuların can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacıyla otobüste uygulama yapan kolluk personeli şüpheli şahsa müdahale etmeden otobüsten aşağıya inmiş, müteakiben alınan emniyet tedbirleri ile birlikte otobüste bulunan (33) yolcu orta kapıdan güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Şüphelinin otobüs şoförüne silah doğrultması üzerine otobüsün Jandarma devriyeleri ve Polis ekipleri nezaretinde kontrollü bir şekilde Balıkesir il merkezi istikametine hareket etmesine müsaade edilerek zaman kazanılmış ve aynı zamanda bölgeye sevk edilen takviye Jandarma ve Polis ekipleri tarafından hareket halindeki araçlar durdurulmak suretiyle Bigadiç yol ayrımında yol kapaması yapılmıştır. 26 Şubat 2019 günü saat 00.45 sıralarında Bigadiç yol ayrımında yapılan yol kapaması nedeniyle duran, 16 plakalı otobüste bulunan şüpheli silah kullanılmadan Polis ve Jandarma ekipleri koordinesinde etkisiz hale getirilmiş, üst araması yapılmış, şüpheli silahtan tecrit edilmiş, yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin S.Z. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş ve Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınmıştır. Olay sırasında görevli kolluk personelinden ve vatandaşlardan yaralanan ve zarar gören olmamıştır" denildi.
Şüpheli S.Z.’nin olay sırasında "Bu bir namus meselesidir kimse karışmasın" şeklinde bağırması üzerine yapılan araştırmada, ailevi meselelerden dolayı İstanbul ilinde ikamet eden annesini öldürmek için otobüse bindiği tespit edildi. S.Z.’nin "Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu’na Muhalefet, Görevini Yaptırmamak Direnme (2), Hakaret (2)" olmak üzere toplamda 6 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

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