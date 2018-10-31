Otobüsün çarptığı yaya öldü

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 18:30 sıralarında Biga Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. B.A., yönetimindeki 17 S 4596 plakalı otobüs, caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Nuran Kılıç'a çarptı. Yaralı Nuran Kılıç olay yerinde gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Nuran Kılıç yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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