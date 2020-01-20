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  4. Otogarda yazıhaneye bırakılan valizden uyuşturucu çıktı

Otogarda yazıhaneye bırakılan valizden uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 20:45 | Son Güncelleme

Otogarda yazıhaneye bırakılan valizden uyuşturucu çıktı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesi otogarındaki bir yazıhaneye bırakılan valizde 1 kilo 534 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, önceki gün Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İzmir'e giden bir araçtan otogardaki yazıhaneye uyuşturucu bırakıldığı yönünde bilgi verilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Valizde yapılan aramada daralı ağırlığı 1 kilo 534,96 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi, olayla ilgili şüpheliler C.B. ile İ.B. yakalandı.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli işlemlere başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Tatvan uyuşturucu

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