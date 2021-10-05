Otomobil alacaklar dikkat: Liste değişti! İşte en çok satan markalar

Özellikle pandemi sürecinde araç fiyatları merak edilip araştırılıyor. Ülkemizde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Eylül 2021 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %13,1 oranında büyüdü ve 558 bin 145 adet olarak gerçekleşti.

OTOMOBİL SATIŞLARI ARTTI

Türkiye'de otomobil satışları, 2021 Ocak-Eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 43 bin 800 adet olurken, hafif ticari araç satışları da % 17,5 artışla 123 bin 345 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu senenin Eylül ayında ise 2020 senesi Eylül ayına kıyasla %36,9 gerileyerek 57 bin 141 olarak gerçekleşti.

2021 yılı Eylül ayında otomobil satışları, bir önceki senenin aynı ayına göre % 39,1 azalarak 43 bin 408 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,9 küçülme gösteri ve 13 bin 733 seviyesinde kaydedildi.

EN ÇOK HANGİ MARKALAR TERCİH EDİLDİ?

2021 senesi Ocak-Eylül dönemine bakıldığında, listenin başında 57 bin 503 adetle Fiat yer alıyor. Renault ise 53 bin 268 adetle ikinci sırada bulunuyor. Fiat'ın bu dönemdeki satış adetleri geçtiğimiz sene ile neredeyse aynı. Renault ise geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yaklaşık %19'luk bir düşüş yaşadı.

Fiat: 57 bin 503

Renault: 53 bin 268

Volkswagen: 44 bin 933

Toyota: 34 bin 480

vHonda: 21 bin 822

Peugeot: 20 bin 079

Opel: 16 bin 724

Hyundai: 27 bin 701

Dacia: 22 bin 493

Skoda: 21 bin 873



