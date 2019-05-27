Otomobil, çarptığı TIR'ın dorsesiyle sürüklendi; 4 kişi yaralı

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, TEM yolunda, çarptığı TIR'ın dorsesine takılan otomobil, 100 metre sürüklendi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, TEM yolu Alancuma mevkisi İstanbul yönünde meydana geldi. Recep Yumrukaya'nın kullandığı 34 GB 4284 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Yılmaz Demirci yönetmindeki 54 HU 101 plakalı TIR'ın 54 HP 021 plakalı dorsesine çarptı. Dorseye takılan otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Recep Yumrukaya ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım görevlilerince kurtarıldı. Sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) merkez kampüsüne kaldırdı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul yönünde ulaşım, bir süre aksarken, jandarma ekipleri ise önlem aldı. TIR sürücüsü Yılmaz Demirci, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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