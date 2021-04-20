Otomobil fiyatları ne kadar? İşte Fiat, Toyota, Renault, Nissan araç fiyatları ...

Yakıt ve araç fiyatları arttıkça daha az yakıt tüketen kompakt araç modelleri her zamanki halinden daha fazla önem kazanıyor. Gelişen teknoloji sayesinde motor hacmi azalsa dahi verimli bir performans sunmayı başaran 2021 model arabalar, aynı zamanda dıştan bakıldığında daha küçük, ancak içten bakıldığında çok daha geniş bir görüntü sergiliyor.
**EGEA SEDAN***
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 146.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 142.900 TL
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 168.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 163.900 TL
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 184.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 179.900 TL
PANDA
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 159.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 155.900 TL
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 194.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 190.900 TL
FIAT 500
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 189.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 179.900 TL
COROLLA
Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları (TL) : 203.600
Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları (TL) : 428.500
Tavsiye Edilen 2021 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL) : 329.150
C-HR HYBRİD
Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları (TL) : 442.300
Tavsiye Edilen 2021 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL) : 346.650
YARİS
Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları (TL) : 209.200
CLİO
Başlangıç Fiyatı : 165.00 TL
CAPTUR
Başlangıç Fiyatı : 341.900 TL
KADJAR
Başlangıç Fiyatı : 362.100 TL
MEGANE SEDAN
Başlangıç Fiyatı : 214.900 TL
SYMBOL
Başlangıç Fiyatı : 141.050
KOLEOS
Başlangıç Fiyatı : 478.100 TL
TALISMAN
Başlangıç Fiyatı : 562.000 TL
ZOE
Başlangıç Fiyatı : 343.900 TL
MICRA
Tavsiye Edilen 2021 Liste Fiyatı : 201.400 TL
2021 Kampanyalı Özel Fiyat : 180.000 TL
JUKE
Tavsiye Edilen 2021 Liste Fiyatı : 367.400 TL
2021 Kampanyalı Özel Fiyat : 339.100 TL