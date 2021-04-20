Otomobil fiyatları ne kadar? İşte Fiat, Toyota, Renault, Nissan araç fiyatları ...

Yakıt ve araç fiyatları arttıkça daha az yakıt tüketen kompakt araç modelleri her zamanki halinden daha fazla önem kazanıyor. Gelişen teknoloji sayesinde motor hacmi azalsa dahi verimli bir performans sunmayı başaran 2021 model arabalar, aynı zamanda dıştan bakıldığında daha küçük, ancak içten bakıldığında çok daha geniş bir görüntü sergiliyor.

FİAT 2021 ARAÇ FİYATLARI

**EGEA SEDAN***

Easy 1.4 Fire 95 HP

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 146.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 142.900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 168.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 163.900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 184.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 179.900 TL

PANDA

Urban 1.0 Hybrid 70 HP

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 159.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 155.900 TL

Cross 4x4 0.9 85 HP

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 194.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 190.900 TL

FIAT 500

500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 189.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 179.900 TL