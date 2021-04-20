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Otomobil fiyatları ne kadar? İşte Fiat, Toyota, Renault, Nissan araç fiyatları ...

20.04.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç satın almak isteyen tüketicilerin en çok merak ettiği konuların başında, sıfır otomobillerin fiyatları yer alıyor. Fiat, Toyota, Renault ve Nissan marka araçların güncel ve kampanyalı fiyatları otomobil almak isteyenler tarafından düzenli olarak araştırılıyor. Peki, Otomobil fiyatları ne kadar? İşte Fiat, Toyota, Renault, Nissan araç fiyatları...

Otomobil fiyatları ne kadar? İşte Fiat, Toyota, Renault, Nissan araç fiyatları ...

Yakıt ve araç fiyatları arttıkça daha az yakıt tüketen kompakt araç modelleri her zamanki halinden daha fazla önem kazanıyor. Gelişen teknoloji sayesinde motor hacmi azalsa dahi verimli bir performans sunmayı başaran 2021 model arabalar, aynı zamanda dıştan bakıldığında daha küçük, ancak içten bakıldığında çok daha geniş bir görüntü sergiliyor.

FİAT 2021 ARAÇ FİYATLARI

**EGEA SEDAN***

  • Easy 1.4 Fire 95 HP

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 146.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 142.900 TL

  • Urban 1.4 Fire 95 HP

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 168.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 163.900 TL

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 184.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 179.900 TL

PANDA

  • Urban 1.0 Hybrid 70 HP

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 159.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 155.900 TL

  • Cross 4x4 0.9 85 HP

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 194.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 190.900 TL

FIAT 500

  • 500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 189.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 179.900 TL

TOYOTA 2021 ARAÇ FİYATLARI

COROLLA

  • COROLLA 1.5 Vision

Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları (TL) : 203.600

  • COROLLA Hybrid Dream e-CVT

Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları (TL) : 428.500

Tavsiye Edilen 2021 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL) : 329.150

C-HR HYBRİD

  • C-HR Hybrid 4x2 Flame e-CVT

Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları (TL) : 442.300

Tavsiye Edilen 2021 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL) : 346.650

YARİS

  • YARIS 1.5 Dream Multidrive S

Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları (TL) : 209.200

RENAULT 2021 ARAÇ FİYATLARI

CLİO

Başlangıç Fiyatı : 165.00 TL

CAPTUR

Başlangıç Fiyatı : 341.900 TL

KADJAR

Başlangıç Fiyatı : 362.100 TL

MEGANE SEDAN

Başlangıç Fiyatı : 214.900 TL

SYMBOL

Başlangıç Fiyatı : 141.050

KOLEOS

Başlangıç Fiyatı : 478.100 TL

TALISMAN

Başlangıç Fiyatı : 562.000 TL

ZOE

Başlangıç Fiyatı : 343.900 TL

NİSSAN 2021 ARAÇ FİYATLARI

MICRA

  • MICRA 1.0 IG-T 100 CVT Visia

Tavsiye Edilen 2021 Liste Fiyatı : 201.400 TL

2021 Kampanyalı Özel Fiyat : 180.000 TL

JUKE

  • JUKE 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum

Tavsiye Edilen 2021 Liste Fiyatı : 367.400 TL

2021 Kampanyalı Özel Fiyat : 339.100 TL

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Toyota Renault

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