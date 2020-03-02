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Otomobil, kamyona çarpıp takla attı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 07:56 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, kamyona çarpıp, takla attığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Otomobil, kamyona çarpıp takla attı: 7 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus- Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Yenice çıkışı yakınlarında meydana geldi. Mustafa Akyol yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Kadir Havaslı yönetimindeki kamyona yandan çarptıktan sonra takla attı. Kazada, sürücü Akyol ile yanındaki Fatma Güzel, İbrahim Uysal, Efranur Erensayın, Derya Özal, Kumsal Bade Güzel ve Özlem Ender yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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(DHA)

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Mersin trafik kazası

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